Paparelli, su sedi Usl proposta dovuta

(ANSA) - PERUGIA, 5 AGO - "E' una proposta dovuta" per il presidente della Regione Fabio Paparelli quella che indica definitivamente Perugia e Terni come sedi legali delle Usl 1 e 2. Lo afferma replicando all'ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini.

Per Paparelli, la proposta "colma un ritardo di troppi anni".

"E' indirizzata alla conferenza dei sindaci - aggiunge -, cui spetta ora il pronunciamento e la ratifica. Poiché i sindaci rappresentano le comunità - conclude il presidente della Regione - mi pare che ci siano tutte le condizioni". (ANSA).