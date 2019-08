Cordoglio Paparelli per scomparsa Sironi

Il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, esprime "profondo cordoglio per la scomparsa di Alberto Sironi, regista di rara sensibilità umana e artistica, legato all'Umbria da un rapporto profondo".

"Ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscere Sironi lo scorso anno - afferma Paparelli - , in occasione del Festival del Cinema di Venezia e ricordo lo slancio e la generosità con cui, in occasione di due eventi organizzati in collaborazione con l'Assessorato al Turismo-Umbria Film Commission, si fece interprete e testimonial della nostra terra e delle opportunità che è in grado di offrire anche in campo cinematografico".

"Alla moglie Lucia, e a tutta la sua famiglia, - conclude il presidente Paparelli - vanno le più sentite condoglianze a nome di tutta la Giunta regionale".