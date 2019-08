A Perugia e Terni sedi legali Usl 1 e 2

Definite dalla Giunta regionale, su iniziativa del presidente Fabio Paparelli, le sedi legali dell'Usl 1 e 2: saranno rispettivamente Perugia e Terni.

Contestualmente - si legge in una nota della Regione -, l'Esecutivo ha dato mandato agli uffici regionali di notificare l'atto ai sindaci del territorio regionale e alle Usl per la ratifica del provvedimento.

"Si tratta di un atto dovuto, pendente da troppo tempo e che andava assunto prima della fine della legislatura - ha spiegato Paparelli -, visto che non risulta ancora completato il percorso necessario per la definitiva individuazione della sede legale delle Ausl 1 e 2 dell'Umbria. Negli anni passati sul tema si era acceso un forte dibattito che ha preso spunto anche dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2015 Testo unico della Sanità, senza però arrivare ad una decisione definitiva".