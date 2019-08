Umbra morta in incidente Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 4 AGO - E' una anziana donna umbra di 80 anni - di cui non sono state rese note le generalità - la vittima dell'incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio sulla strada statale 26 della Valle d'Aosta nei pressi di Montjovet. Alla guida dell'auto c'era il figlio, di 66 anni, che è stato ricoverato in condizioni non gravi all'ospedale di Aosta così come sua moglie, di 62 anni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vettura si è schiantata in modo autonomo a bordo strada impattando contro una roccia.