Oltre le sbarre a scuola di teatro

(ANSA) - PERUGIA, 2 AGO - La Fondazione Cassa di risparmio di Perugia ha aderito alla seconda edizione del progetto "Per Aspera ad Astra" promosso da Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio), portando anche in Umbria l'iniziativa che prevede corsi di formazione rivolti ai detenuti per l'apprendimento delle arti e dei mestieri teatrali. L'iniziativa è sostenuta da 11 Fondazioni di origine bancaria, che svilupperanno il progetto nei propri territori di competenza. E' una sfida che anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha raccolto, coinvolgendo il Teatro Stabile dell'Umbria e il Carcere di Capanne per offrire ai detenuti l'occasione di riempire il tempo vuoto del carcere con esperienze teatrali creative ma anche, come sottolinea il presidente della Fondazione Giampiero Bianconi, per "aiutarli ad acquisire le competenze utili ad abbattere la separazione di cui spesso il mondo delle carceri soffre rispetto alla società civile, così da contribuire al reinserimento nel mondo esterno e nel contesto lavorativo".