Svelato il Trofeo Fagioli targato 2019

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Un programma super tra sport, natura, intrattenimento e turismo impreziosito da prestigiose iniziative collaterali, percorso ottimizzato e location rinnovate. E' in pieno fermento il 54° Trofeo Luigi Fagioli, la classica cronoscalata umbra nona, prova del Campionato Italiano Velocità Montagna di scena dal 23 al 25 agosto sul percorso di gara di 4150 metri a Gubbio, presentata oggi a Perugia nella Sala Fiume di Palazzo Donini, sede della Regione Umbria. E che quest'anno avrà come special guest Miki Biasion. Il Trofeo Fagioli 2019, che sotto l'egida di Aci Sport ospita le gare di auto moderne e storiche e vanta le titolazioni tricolori più ambite. Oltre a quella del Civm presenta la doppia validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud, oltre che per il Campionato Italiano Le Bicilindriche e altri trofei. Le iscrizioni sono aperte fino a tutto lunedì 19 agosto (moduli su www.trofeofagioli.it). Quest'anno il Memorial Barbetti è stato assegnato a Massimo "Miki" Biasion.