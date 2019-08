Incendio a Guardea, ipotesi dolo

(ANSA) - TERNI, 1 AGO - E' stato domato intorno alle 16, grazie all'intervento di due mezzi aerei, un incendio boschivo divampato questa mattina nelle campagne di Guardea. Sul posto, oltre a squadre dei vigili del fuoco di Amelia, Perugia, Terni e Orvieto, sono stati impiegati anche un elicottero ed un canadair. Le fiamme - in base a quanto si apprende - sono divampate in una zona difficilmente accessibile via terra.

L'ipotesi, come negli episodi dei giorni precedenti, è comunque che l'incendio sia di origine dolosa. "C'è allarmismo e preoccupazione tra gli abitanti di Guardea, fortunatamente questa volta non sono stati coinvolti ultiveti" spiega il sindaco, Giampiero Lattanzi. Almeno cinque i roghi divampati in zona dall'11 luglio scorso ad oggi.