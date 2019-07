Fiamme in una casetta di legno a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 31 LUG - Un incendio ha interessato il tetto di una delle case in legno costruite dopo il terremoto, a Norcia, in zona San Marco. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono stati evacuati.

E' successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 23,30 e sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Norcia.

Le cause - secondo quanto riferito - sono probabilmente da imputare alla canna fumaria.