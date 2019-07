Chiesa, solennità del Perdono di Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 31 LUG - In occasione della solennità del "Perdono di Assisi", la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino organizza, giovedì 1 agosto, il tradizionale pellegrinaggio alla Porziuncola. La processione partirà alle ore 18 dalla chiesa della Madonna delle Grazie (davanti all'ex Cenacolo Francescano) per raggiungere il piazzale della Basilica. La solennità del Perdono di Assisi, che ricorda l'indulgenza plenaria concessa nel 1216 da papa Onorio III a tutti i fedeli su richiesta di san Francesco, si apre ufficialmente proprio il primo agosto. Alle ore 11, come di consueto, Michael Perry, Ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, presiederà la solenne celebrazione eucaristica che terminerà con la processione di "Apertura del Perdono": cosiddetta perché da quel momento, cioè dalle ore 12 del 1 agosto, fino alle ore 24 del 2 agosto l'Indulgenza plenaria concessa alla Porziuncola quotidianamente si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo, e anche a tutte le chiese francescane.