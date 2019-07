Botte alla ex, denunciato a Terni

(ANSA) - TERNI, 31 LUG - Un 60enne campano, già indagato in passato e residente a Terni, è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di aver brutalmente picchiato la ex compagna - riferisce la questura - in una via del centro, nella tarda mattinata di sabato scorso.

Un residente ha segnalato l'aggressione al 113 e la volante, recatasi immediatamente sul posto, ha trovato la donna a terra, dolorante e con il volto insanguinato, mentre l'uomo si era già allontanato a bordo di un'autovettura condotta da un'altra persona. La polizia ritiene che l'ex compagno, dopo averla incontrata in strada, l'avrebbe aggredita, le avrebbe distrutto il telefono e si sarebbe portato via la borsa, poi ritrovata abbandonata dagli agenti in una via limitrofa.

La donna è stata soccorsa da un'autoambulanza e al pronto soccorso le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.