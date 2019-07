Pietre contro Corriere Umbria, Salvini

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Nessuna tolleranza per i violenti.

Massima solidarietà a chi ha subìto le aggressioni e massimo impegno per trovare e punire i responsabili, anche grazie alle nuove assunzioni tra le forze dell'ordine dopo anni di tagli".

Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in merito al lancio di pietre contro la sede del Corriere dell'Umbria a Perugia e, nella scorsa notte, a due episodi nel nuorese rispettivamente contro la sede del Partito Democratico di Dorgali e il sindaco di Cardedu, Matteo Piras. Il ministro, fa sapere il Viminale, segue direttamente le indagini.