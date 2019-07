Cordoglio sindaco per giovane annegato

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 30 LUG - "Una disgrazia terribile, che ci addolora enormemente, perché sapere di una vita spezzata drammaticamente in così giovane età lascia impietriti, distrutti". Con queste parole il sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis ha voluto esprimere il cordoglio dell'amministrazione comunale per la morte del giovane spoletino Matteo Ubaldi, in un incidente in mare nel Salento.

"Vogliamo che la famiglia sappia che le siamo vicini, che la mamma, il papà, il fratello e i familiari di Matteo sono nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Li abbracciamo e ci stringiamo a loro in questo momento di dolore".