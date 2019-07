A Norcia progetto Corpi di Solidarietà

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - Si rinnova a Norcia per il terzo anno consecutivo il progetto dei giovani ragazzi dei Corpi di Solidarietà che ha preso il via proprio dalla terra natale di San Benedetto nell'estate del 2017, ad appena un anno dagli eventi sismici del 2016.

I ragazzi provengono da 12 Paesi europei, ma quest'anno vi sono rappresentanze anche dalla Colombia, Uruguay e Palestina e rimarranno a Norcia fino al 18 settembre. A dare il benvenuto è stato l'assessore ai servizi sociali, cultura e turismo, Giuseppina Perla. "E' un' esperienza che ogni anno migliora nell'integrazione di questi ragazzi con la nostra comunità", ha detto Perla, che rivolgendosi ai giovani ha aggiunto: "Come i vostri colleghi sarete protagonisti in molte attività del territorio ma già solo la vostra presenza ci dà molta fiducia".