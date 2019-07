Proposti sgravi fiscali libri università

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - Sgravi fiscali, sconti e prezzi agevolati per l'acquisto dei libri universitari per combattere l'abusivismo delle copisterie e tendere una mano alle famiglie in difficoltà economica. Il Movimento Identità Universitaria, lancia la sua proposta tramite il coordinatore Giampaolo Eleuteri che plaude alla buona riuscita della recente operazione della Guardia di finanza nelle copisterie universitarie di Perugia e propone sussidi e detrazioni agli studenti.

"Ribadiamo il nostro essere contro ogni forma di illegalità economico-finanziaria, ma pensiamo sia necessario anche andare oltre - commentano dal Movimento Identità Universitaria - e valutare il problema alla radice Nei prossimi giorni abbiamo intenzione di incontrare il Ministro dell'Istruzione e dell'Università, Marco Bussetti della Lega, e mettere sul tavolo proposte concrete".