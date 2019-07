Orvieto, imprese e Comuni a confronto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 29 LUG - Avviare un dialogo sullo sviluppo economico dell'Orvietano: per questo gli imprenditori della sezione territoriale di Orvieto di Confindustria Umbria hanno incontrato i sindaci dei Comuni del comprensorio, con l'obiettivo di fare il punto in maniera congiunta su alcuni temi che l'associazione degli industriali - si legge in una nota - segue con attenzione da molti anni. All'incontro hanno partecipato in particolare i sindaci di Porano, Baschi, Montecchio, Castel Viscardo e Orvieto e il vicesindaco di Fabro.

"La sezione - ha sottolineato in apertura il presidente, Francesco Lanzi - ha deciso, ad avvio della nuova legislatura comunale, di dar luogo ad una attività di monitoraggio e collaborazione permanente con Comuni del territorio su tematiche specifiche. Questo incontro è il primo appuntamento".