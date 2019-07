Cambia programma Universo Assisi

Qualche cambio di programma, domenica, ultimo giorno di Universo Assisi. E' stato deciso per gli eventi in programma all'aperto dopo l'allerta meteo per rischio temporali.

Lo spettacolo di chiusura "Kronomakia" si svolgerà al Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli, alle 22.

La performance musicale del Conservatorio di Perugia si terrà alle 18.30 nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale anziché in Piazza del Comune.

Il talk di Engie avrà luogo nel Palazzo Comunale, sala della Conciliazione, alle 19.30.

Il concerto di Uribe latin jazz previsto alle 20 in Piazza del Comune è stato anticipato alle 17 nel palazzo Comunale, sala della Conciliazione.

La mostra dei lavori prodotti dai bambini durante i laboratori curati da Ideattivamente sarà spostata nella sala ex pinacoteca alle 17.30 anziché nello spazio di Open design school di Matera in piazza Santa Chiara.