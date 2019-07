Si chiude la rassegna Universo Assisi

Sono tre gli eventi in programma per la conclusione di Universo Assisi 2019.

Questa sera alle 21 la città festeggia i 50 anni del gemellaggio con San Francisco con l'incontro con le Umbre, tre imprenditrici locali che parlano dell'impresa e del turismo umbro in una tavola rotonda in streaming con la città americana.

In programma poi allo stadio degli Ulivi la conclusione del trittico dedicato al personaggio privato e pubblico di Pierpaolo Pasolini raccontando il profondo dialogo con la città di Assisi, ideato da Fulvia Angeletti del Piccolo Teatro degli Instabili, a cura di Francesco "Bolo" Rossini, Corinna Lo Castro e Samuele Chiovoloni.

Domani sera a conclusione di Universo Assisi la storica band belga degli Hooverphonic presenta l'ultimo disco "Looking for stars", prima esibizione in Umbria che con la loro musica elettronica live.