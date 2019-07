Meloni, puntiamo su Squarta e cd unito

(ANSA) - PERUGIA, 26 LUG - Per la scelta del candidato presidente della Regione Umbria del centro-destra, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni rilancia il nome di Marco Squarta, capogruppo del partito in Assemblea legislativa, "il nome proposto ai nostri alleati" e assicura che lo schieramento "andrà unito". Lo ha detto in un'intervista al Corriere dell'Umbria.

"Il nome finale del candidato alla presidenza - ha affermato Meloni - sarà comunque frutto di una concertazione con la Lega che vanta percentuali più alte rispetto a Fratelli d'Italia in termini di consenso elettorale. E posso dire che sul nome di Donatella Tesei (il candidato proposto dal leader della Lega Matteo Salvini - ndr) non mettiamo veti".

Meloni ha quindi sottolineato che "Squarta, comunque vada, nel prossimo esecutivo rivestirà un ruolo centrale". "Mettendo a disposizione - ha proseguito la leader di Fratelli d'Italia - la propria competenza, il proprio bagaglio d'esperienze e la propria voglia di fare". (ANSA).