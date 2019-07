Spenti due incendi nell'orvietano

(ANSA) - TERNI, 23 LUG - Doppio intervento dei vigili del fuoco, nell'orvietano, per due incendi divampati a Monteleone d'Orvieto e a Castel Viscardo.

Nel primo caso, oltre a mezzi via terra provenienti dai comandi di Perugia e Terni, all'opera nei rispettivi versanti, è stato necessario l'intervento di un elicottero. Secondo quanto si apprende le fiamme, partite da sterpaglie in località Paladina, si sono poi propagate ad un bosco, arrivando anche a ridosso di alcune abitazioni.

Il rogo - spiegano i vigili del fuoco del comando di Terni - è comunque sotto controllo e in via di spegnimento.

Spento nel primo pomeriggio anche l'altro incendio a Castel Viscardo. (ANSA).