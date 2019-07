Premio Margherita Hack a Massimo Giletti

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - "Scusi dottoressa, guarderà Sanremo quest'anno?" Mi rispose : "Piuttosto guardo il cane Rex." Così Massimo Giletti, premiato con il riconoscimento Margherita Hack al giornalismo, ha ricordato un aneddoto con l'astrofisica, che aveva scritto una canzone per il festival di Sanremo: "Il direttore artistico del tempo era Pippo Baudo che non fece passare la canzone. Chiamai allora Margherita, con la quale avevo un grande rapporto, ci sentivamo spesso, e la invitai a spiegarmi come aveva preso la storia dell'esclusione da Sanremo.

Mi disse cose su Baudo terribili!".

Il premio è stato consegnato ieri a chiusura della mostra "Spoleto Arte" a Palazzo Leti Sansi.