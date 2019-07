Si riunisce Assemblea legislativa Umbria

La presidente Donatella Porzi ha convocato l'Assemblea legislativa per domani, 23 luglio, alle 9.30.

I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube e sul sito istituzionale Alumbria.it.

All'ordine del giorno l'esame del Rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2018, relatore di maggioranza Andrea Smacchi (Pd) e di minoranza Maria Grazia Carbonari (M5S).

L'Assemblea esaminerà anche i provvedimenti legati ad alcune nomine.