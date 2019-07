Elisoccorso per bambino caduto finestra

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 22 LUG - Un bambino in vacanza con la famiglia nella zona di Umbertide è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Ancona dopo essere caduto da una finestra della struttura ricettiva che lo ospitava.

Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso dagli stessi genitori. Dopo i primi esami è stato allertato l'elisoccorso che ha portato il bambino ad Ancona dove verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti.

La direzione di presidio ospedaliero di Umbertide, struttura dell'Usl 1, ha ringraziato in una nota "tutti gli operatori sanitari coinvolti per la prontezza dell'intervento" e per la collaborazione i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e i carabinieri forestali. (ANSA).