Soccorso da 118 bambino in piscina

Soccorso dal 118 un bambino di pochi anni in difficoltà mentre stava facendo il bagno in una piscina nella zona del Trasimeno.

Dopo l'allarme sono subito intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria presenti alla postazione di Passignano.

Il piccolo è stato quindi portato in codice rosso all'ospedale di Perugia. Dopo essere stato messo in sicurezza dai rianimatori del Santa Maria della Misericordia - riferisce l'Azienda ospedaliera - è stato trasferito all'ospedale Meyer di Firenze.

Ad accompagnarlo un medico della struttura di Rianimazione.