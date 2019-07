Universo Assisi 2019, non solo festival

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - Universo Assisi, che apre il 20 luglio la sua terza edizione, non è solo un festival di cultura, musica, arte, danza, architettura, teatro, con tanti eventi in cartellone, dalla mattina alla notte, nei luoghi più suggestivi della città. E' anche un viaggio alla scoperta, nei nove giorni di programma (dal 20 al 28 luglio), di un'Assisi meno conosciuta, dell'Assisi Romana con visite al Foro e alle Domus, oppure dei "secret tour" come a Sant'Angelo in Panzo, o ancora il passaggio al quartiere di San Pietro, o Assisi Sottosopra o ancora Assisi Underground.

Tra gli appuntamenti principali: il 22, alle 17, all'Agorà Sottosopra, Foro romano, "In verrem: Cicerone vs Verre"; il 25 alle 16, "Assisi città delle acque-Acqua, cure e benessere, dal Foro romano all'Anfiteatro e Nun spa passando per San Rufino"; il 28 alle 17.30, sempre all'Agorà Sottosopra, "Dioniso e Apollo: un'apparente diversità?". Si tratta di visite guidate gratuite a cura di CoopCulture, Associazione guide turistiche Umbria, e Gaia Umbria.