Donato cardio-monitor a ospedale Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 19 LUG - E' in programma domani mattina, sabato 20 luglio alle ore 11.30 nella struttura complessa di Pediatria dell'ospedale "S. Giovanni Battista" di Foligno, la cerimonia di consegna di un cardio-monitor donato dalla Leo Club, associazione giovanile del Lions Club International grazie ad una iniziativa di solidarietà e di beneficenza promossa lo scorso febbraio.

Il nuovo strumento sarà utilizzato per il controllo e il monitoraggio dei parametri vitali e della frequenza cardiaca dei piccoli pazienti e risulta quindi di indubbia utilità - sottolinea una nota della Usl Umbria 2 - per migliorare l'assistenza e lavorare in maggiore sicurezza in un reparto che conta circa 7.000 consulenze da Pronto soccorso di cui circa 320 si trasformano in ricoveri ordinari e quasi 700 in Osservazione Breve Pediatrica ogni anno. A questi dati vanno aggiunti circa 1.000 nati all'anno e le numerose attività ambulatoriali.