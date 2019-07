Confindustria,Alunni verso nuovo mandato

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - Antonio Alunni è stato designato all'unanimità dal consiglio generale alla presidenza di Confindustria Umbria per il secondo mandato (biennio 2019-2021).

Il voto è arrivato al termine di un'ampia consultazione della base associativa condotta nelle scorse settimane da una commissione di "saggi" composta da tre past president dell'associazione: Umbro Bernardini (Gruppo Bernardini), Carlo Colaiacovo (Colacem) e Bruno Urbani (Urbani Tartufi).

Nella prossima assemblea di Confindustria Umbria, in programma il 27 settembre, il presidente designato presenterà il programma di attività per il biennio 2019-2021 e indicherà il vice presidente.

Nel corso della riunione del consiglio generale, organo di indirizzo dell'associazione, sulla base della relazione presentata dai "saggi", è stato espresso ampio apprezzamento sull'attività svolta che ha consentito a Confindustria Umbria di raggiungere importanti traguardi.