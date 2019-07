Accorpamento postazione Cup a Umbertide

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 19 LUG - A partire da lunedì 5 agosto, in via sperimentale, la Usl Umbria 1 trasferirà la postazione Cup del distretto di Largo Cimabue nella hall dell'ospedale, affiancandola a quella già esistente, permettendo l'apertura continuata dalle 7 alle 17,30 dal lunedì al venerdì.

Presso largo Cimabue rimarrà comunque attivo un FarmaCup della Farmacia comunale 2, che garantirà prenotazioni e pagamenti del ticket, per l'intera giornata.

La decisione - spiega la Usl Umbria 1 - è stata presa al fine di soddisfare il più possibile i bisogni dei cittadini, semplificando e velocizzando le modalità di prenotazione e pagamento dei ticket. In particolar modo, nella fascia dell'ora di pranzo, che fino ad ora non veniva coperta, sarà possibile usufruire di tutte le prestazioni fornite dal Cup con due postazioni attive con orario continuato no stop dalle 7 alle 17,30 dal lunedì al venerdì, ed anche il sabato mattina con un orario dalle 7 alle 12,30.