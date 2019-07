Fino 20.7 iscrizione imprese storiche

(ANSA) - PERUGIA, 18 LUG - Ancora poche ore per la presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese storiche: il termine ultimo scade infatti il 20 luglio.

Il bando - riferisce la Camera di commercio di Perugia - è rivolto a tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica ed operanti in qualsiasi settore, con esercizio ininterrotto nello stesso settore merceologico, per un periodo non inferiore a 100 anni; il requisito deve essere maturato al 31 dicembre 2018.

Quelle interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di iscrizione nel Registro delle imprese storiche alla Camera di commercio di Perugia utilizzando la modulistica scaricabile o disponibile presso l'ufficio Comunicazione e relazioni con il pubblico della Camera di commercio di Perugia.