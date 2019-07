Don Giuseppe, 104 anni e 80 con tonaca

Numeri da record per don Giuseppe Marinozzi, già parroco di Sambucetole, ad Amelia, che all'età di 104 anni, martedì prossimo, festeggerà gli 80 di sacerdozio. Per 73 anni a capo della comunità religiosa della frazione amerina, ora parroco emerito, è ospite nella Comunità sacerdotale di Collevalenza.

Un traguardo "reale e vissuto con grande lucidità e partecipazione interiore" spiega la diocesi di Terni, Narni e Amelia. Descritto come un "prete buono", amato e conosciuto da tutti, don Giuseppe da giovane sacerdote, negli anni '60, ha insegnato latino e greco nel seminario di Amelia e religione nelle classi delle medie e del ginnasio. Ha collaborato per molti anni con la curia diocesana, mantenendo aperto l'ufficio matrimoni presso la curia di Amelia e seguendo le pratiche matrimoniali.

Negli anni Ottanta don Giuseppe ha retto la parrocchia di Foce e il Santuario della Madonna delle Grazie. Cuoco provetto, ha tra l'altro rinnovato la patente di guida fino a 97 anni.