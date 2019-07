Condannato rogo TK vuole servizi sociali

Il tribunale di sorveglianza di Perugia si è riservato oggi in merito alla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentata dalla difesa di Daniele Moroni, uno degli ex dirigenti della ThyssenKrupp condannati in via definitiva per il rogo allo stabilimento di Torino in cui, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, morirono sette operai.

L'udienza per discutere dell'istanza, che permetterebbe a Moroni di lasciare il carcere di Terni in cui è detenuto dal maggio 2016, si è svolta alla presenza dello stesso ex dirigente - condannato a sette anni e sei mesi di reclusione -, assistito dagli avvocati Attilio e Daniele Biancifiori.

In base a quanto si apprende, anche la procura generale ha espresso parere favorevole all'affidamento, sulla scorta delle valutazioni raccolte sia in ambito carcerario che in quello lavorativo.