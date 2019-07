Allarme scorte sangue in ospedale Terni

E' allarme scorte sangue all'ospedale di Terni: a lanciarlo è il Servizio immunotrasfusionale del Santa Maria, che da giorni registra una drastica riduzione delle donazioni.

Il rischio - stando a quanto riferisce una nota della stessa azienda - è che la situazione diventi una vera emergenza entro l'inizio di agosto.

"Siamo sotto con le scorte di tutti i gruppi sanguigni - spiega il dottor Augusto Scaccetti, direttore del Servizio - e la situazione si fa preoccupante proprio perché la carenza di sangue potrebbe peggiorare nelle prossime due-tre settimane in tutta la regione, mettendo a rischio anche il meccanismo di compensazione che ogni giorno garantisce le terapie oltre che gli interventi chirurgici in tutti i territori".

Facendo appello alla donazione a tutti gli adulti in buone condizioni di salute, il Santa Maria ricorda che servizio raccolta sangue di Terni è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 11,30.