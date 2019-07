A Narnia festival anche omaggio a luna

Reduce da una felice esperienza a New York che conferma la sua vocazione internazionale, il Narnia Festival è pronto a tornare in scena in Umbria per l'ottava edizione, da martedì 23 luglio a domenica 4 agosto.

Nato dall'esperienza musicale del suo direttore artistico Cristiana Pegoraro e dalla sua intuizione di mettere insieme più forme d'arte in un grande contenitore, con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, il festival si ripropone con un cartellone che ospita oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari culturali di alto livello a Narni. Quartier generale della kermesse che dal 17 luglio ospita anche i corsi di perfezionamento, e in alcune delle più belle città umbre.

Il festival, che per il quinto anno ha ottenuto la medaglia del presidente della Repubblica, è stato presentato a Perugia da Cristiana Pegoraro, alla presenza di Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni.