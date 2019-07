Musica Uj arriva in ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Umbria Jazz, per la prima volta nella sua storia, porterà la sue note anche in ospedale.

L'iniziativa dal titolo "L'ospedale è la città, Umbria Jazz per la prima volta al S. Maria della Misericordia" è stata promossa dalla direzione aziendale e accolta con piacere dal patron della kermesse Carlo Pagnotta.

"L'evento si inserisce nel progetto di umanizzazione delle cure che mette al centro la persona", spiega l'Azienda ospedaliera in una nota. in una nota.

L'appuntamento è per il 18 luglio, alle 11, quando è prevista l'esibizione itinerante dei Funk Off, l'immancabile marching band che torna ogni anno per la street parade giornaliera nel centro storico di Perugia durante il festival. Il programma prevede l'esecuzione di alcuni brani partendo dall'ingresso Cup del S. Maria della Misericordia, per poi dirigersi verso il bar aziendale. L'esibizione si concluderà sul piazzale principale dell'ospedale, dove il commissario straordinario Antonio Onnis ringrazierà i musicisti e gli organizzatori di Umbria Jazz.