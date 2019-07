Ance chiede attenzione su E45 e viadotto Puleto

L'ammodernamento della E45 e lo sblocco del Viadotto Puleto sono state due delle questioni poste al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli che ha partecipato all'Assemblea annuale di Ance Perugia.

'L'Umbria come risorsa: infrastrutture, ricostruzione e sviluppo' il tema dell'iniziativa dell'Associazione dei costruttori edili di Confindustria promossa per affrontare congiuntamente alcuni temi di "importanza strategica" per il settore e per il territorio umbro: dal cosiddetto decreto "sblocca cantieri", alle difficoltà della ricostruzione dopo il terremoto ("6 cantieri pesanti conclusi su 5.600 da avviare" è stato ricordato) fino alle questioni ancora aperte sulle infrastrutture umbre a partire dalla Perugia-Ancona.

"Stiamo normalizzando e riequilibrando un sistema per poter operare in un Paese straordinario come l'Italia" ha detto Toninelli rivolgendosi alla platea di imprenditori.