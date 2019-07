Comune Spoleto ancora certificato Emas

Spoleto resta nell'elite dei Comuni virtuosi in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile grazie al riconoscimento Emas (Eco-management and audit scheme). Il Comune, dopo avere vinto il premio Italia 2019 per le "Iniziative di comunicazione verso clienti e fornitori" grazie al prodotto editoriale dell'Agenda della sostenibilità, ha ottenuto quest'anno il rinnovo della convalida della Certificazione ambientale Iso 14001 e della registrazione Emas.

La comunicazione è stata data direttamente dal direttore di Certiquality Cosimo Franco, presente in Comune all'incontro con i giornalisti insieme all'assessore all'ambiente Maria Rita Zengoni, alla dirigente del Comune di Spoleto Stefania Nichinonni, a Paolo Marras dell'area manager Italia centrale Certiquality e Andrea Sillani, consulente ambientale del Comune di Spoleto.