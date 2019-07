A Norcia parroco 'predica' sui social

Il parroco di Norcia pubblica il Vangelo su Facebook. Ma anche su Instagram e Twitter. A farlo è don Davide Tononi, 35 anni, da pochi mesi giunto nella comunità nursina duramente colpita dal terremoto.

"Il Signore diceva di gridare la parola di Dio dai tetti delle città, io nel mio piccolo lo faccio attraverso i social", racconta all'ANSA il parroco, originario del bresciano, ma in Umbria da quando aveva 19 anni per avviare il suo cammino spirituale che l'ha portato a essere ordinato sacerdote.

"L'idea di pubblicare il Vangelo del giorno - dice ancora don Tononi - mi è venuta pensando che magari a qualcuno avesse fatto piacere leggere la parola di Dio e così è infatti, tanto che ci sono persone che mi fermano per strada proprio per dirmi che hanno letto quei passi". La pubblicazione, svela il parroco, "non avviene solo su Facebook, ma io posto inizialmente su Instagram e automaticamente si condivide su Facebook e Twitter".