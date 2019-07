A Uj masterclass per docenti scuole

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - "Maestra, allora è jazz" è il titolo di una masterclass gratuita dedicata alle tecniche vocali ed aperta ai docenti delle scuole primarie in programma il 16 luglio a Perugia durante Umbria Jazz.

Ad annunciarlo è lo stesso festival che in questa 47/a edizione ha inaugurato una sezione chiamata "Uj4Kids" per la quale si avvale della collaborazione dell'Associazione Ijvas (Il Jazz va a scuola) nata all'interno della Federazione del Jazz Italiano, che ha già attivato una rete importante di collaborazioni con le scuole del territorio italiano e con le realtà virtuose già esistenti che operano attivamente nelle scuole attraverso il linguaggio del Jazz. Obiettivo, quello di compiere azioni strutturali per introdurre il jazz nelle scuole di ogni ordine e grado. Nell'associazione sono coinvolti insegnanti, ricercatori e studiosi che operano nella didattica musicale da anni e che attraverso la ricerca hanno utilizzato questo tipo di linguaggio nelle loro pubblicazioni ed esperienze lavorative.