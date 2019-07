Umbria jazz verso edizione da record

Si prospetta un'edizione da record per Umbria jazz 2019 in corso a Perugia.

Prima di tutto per quanto riguarda le prevendite di biglietti. Per presenze e incassi bisognerà invece attendere la fine del festival. Ma i primi segnali, a detta degli organizzatori, sono molto buoni e Uj 2019 potrebbe così raggiungere un risultato importante, con 1,5 milioni di euro di incasso.

All'inizio del festival, infatti, i biglietti venduti sono già al livello di quelli finali dello scorso anno. Nel 2018 il bilancio è stato di 35.000 biglietti totali, mentre già in prevendita quest'anno si sta raggiungendo la stessa quota (al momento oltre 32.000), in base a quanto emerge dall'ultimo report sulle prevendite.

È l'Arena Santa Giuliana, come palco principale del festival, a farla da padrona con quasi 30 mila biglietti staccati finora, senza contare quelli che saranno venduti poi al botteghino.