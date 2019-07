Oasi per gatti come ex voto dopo incidente stradale

Dopo essersi salvato da un incidente stradale, come ex-voto ha devoluto al Comune di Città di Castello parte del risarcimento destinandolo alla costruzione di un'oasi per gatti. Protagonista del gesto Luigi Mario Maggiolini Pescari, molto conosciuto in città e appassionato di animali.

"E' un mio sogno fin da piccolo" ha detto l'uomo nel corso della presentazione della struttura in municipio. "Tra la vita e la morte - ha aggiunto -, mi sono detto se la scampo faccio l'oasi. Ho mantenuto la promessa".

"Un gesto di grande civiltà" lo ha definito il sindaco Luciano Bacchetta. Anticipando - riferisce il Comune - che a Pescari sarà riservato il taglio del nastro quando verrà inaugurata l'oasi.

Il cantiere per la realizzazione della struttura, accanto al canile comprensoriale di Mezzavia di Lerchi, è stato già avviato.