Entra nel vivo programma Umbria jazz

(ANSA) - PERUGIA, 12 LUG - Entra domani nel vivo il programma di Umbria Jazz.

Dopo l'anteprima di ieri sera in piazza IV Novembre e l'avvio ufficiale oggi del cartellone del festival (all'Arena Santa Giuliana si esibiranno stasera tra gli altri, Robben Ford, Max Gazzè e Alex Britti), la giornata di sabato è quella che vede aprire anche lo spazio alla sala Podiani della Galleria nazionale dell'Umbria, con un doppio concerto giornaliero per la sezione "Jazz goes to the museum". Il cartellone è di nicchia e qualitativamente di alto livello, privilegiando proposte meno consuete, da ascolto attento.

Quest'anno il programma quindi raddoppia, con il pubblico della Podiani che potrà anche vedere una mostra di fotografie di Jimmy Katz, uno dei più grandi ritrattisti del jazz. Oltre all'ormai consolidato concerto di mezzogiorno, ce ne sarà uno alle 15.30.

Tra i momenti più attesi, quello dell'importante esordio ad Umbria Jazz, domenica 14 luglio, del pianista Fred Hersch che sarà in Trio con John Hébert and Eric McPherson.