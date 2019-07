Caparvi, umbri ostaggio politica malsana

"Gli umbri ostaggio di una politica malsana che non da risposte ai cittadini" per il segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi. "Il Governo - annuncia - reintegra le risorse destinate al trasporto pubblico".

"Il disegno di legge per l'assestamento di bilancio 2019 approvato dal Consiglio dei Ministri prevede, infatti - afferma ancora Caparvi -, il ripristino dei 300 milioni di euro a valere sul Fondo nazionale trasporti che erano stati accantonati.

Mentre a Roma il Governa lavora per trovare soluzioni, in Umbria il Pd ha come unica preoccupazione di sedare le numerose guerre interne non preoccupandosi dei cittadini rimasti notevolmente penalizzati dal recente taglio delle corse nel trasporto pubblico. Problema che riguarda migliaia di persone tra cui anziani, persone sole e lavoratori. Auspichiamo che almeno alla riapertura delle scuole, la Regione abbia quanto meno il pudore di intraprendere la strada giusta per i cittadini ripristinando quanto tolto".