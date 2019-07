Umbria jazz traina il turismo a Perugia

Umbria Jazz si conferma "più che mai" come un "ottimo traino" per commercializzare l'offerta turistica di Perugia. Lo rileva Federalberghi della provincia sulla base di quanto testimoniato dalle strutture associate e dal proprio Tour operator UmbriaSì, che per la prima volta ha costruito un pacchetto di offerta del territorio legato all'evento.

Dai dati emerge - riferisce l'organizzazione - un pressoché tutto esaurito negli alberghi del centro storico per quanto riguarda i due week end, con un "più che soddisfacente" andamento delle prenotazioni anche per i giorni infrasettimanali. Anche al di fuori del centro le performance degli alberghi e delle altre tipologie ricettive sono considerate "molto buone" da Federalberghi.