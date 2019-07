Sconti alle mostre con biglietti UJ 19

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - Dalla note appassionanti di Umbria Jazz ai grandi dell'arte contemporanea (e non solo). Grazie all'accordo stipulato tra Umbria Jazz e la Fondazione CariPerugia Arte in occasione del Festival che si tiene a Perugia dal 12 al 21 luglio gli amanti della musica che si presenteranno a Palazzo Baldeschi al Corso con il biglietto di uno dei concerti in programma per UJ 2019 potranno visitare tutti i percorsi espositivi del museo pagando l'ingresso ridotto.

Al costo di 4 euro invece di 7 sarà possibile ad esempio visitare "Unforgettable Umbria. L'arte al centro fra vocazione e committenza" la mostra allestita fino al 3 novembre con una ricca selezione di opere di grandi artisti dell'arte contemporanea. Con lo stesso biglietto è possibile conoscere la prestigiosa collezione di opere d'arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che spaziano dal 1400 al 1900; la Collezione Alessandro Marabottini; la Raccolta di maioliche rinascimentali della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia.