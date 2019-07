Più posti di lavoro in provincia Perugia

Crescono nel mese di luglio 2019 le previsioni occupazionali delle imprese della provincia di Perugia. Sono 3.630 i contratti di lavoro di nuova attivazione, 240 in più rispetto a un anno fa, +7%. Nel trimestre estivo, da luglio a settembre 2019, le entrate al lavoro saranno 9.880, 520 più sullo stesso trimestre dell'anno scorso, +5,5%.

Si consolida la tendenza all'aumento dei contratti stabili a tempo indeterminato o di apprendistato, che nel precedente mese di giugno 2019 erano passati dal 22 al 38% del totale delle previsioni mese. A luglio 2019 i contratti a tempo indeterminato o di apprendistato si confermano in salita al 33% del totale mese, 7 punti percentuali in più su luglio 2018.

"E' questa l'indicazione più rilevante - ha sottolineato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia - che ci arriva dal Bollettino Excelsior-luglio 2019. Il sistema delle imprese della provincia di Perugia sta offrendo lavoro più stabile".