Perugia sarà in ritiro a Pietralunga

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - Inizia con il ritiro a Pietralunga la serie B 2019-'20 per il Perugia calcio. I biancorossi di Massimo Oddo partiranno il 17 luglio per fare rientro a Pian di Massiano il 30.

Nell'occasione sono previste tre amichevoli, fra cui una con il Cesena il 27, ma anche iniziative collaterali. Il 26 ci sarà la Notte Biancorossa, organizzata in sinergia con operatori commerciali e Comune di Pietralunga.

Il ritiro estivo è stato presentato a palazzo dei Priori alla presenza, fra gli altri, del vicepresidente del Perugia Stefano Cruciani, dell'assessore allo Sport di Perugia Clara Pastorelli e del sindaco di Pietralunga Mirko Ceci.

Il Perugia, dopo il ritiro, si presenterà alla città allo stadio Curi il 31 luglio alle 20,30, data scelta per l'amichevole di lusso fra biancorossi e Roma. (ANSA).