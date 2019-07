Laboratori bellezza per malate di tumore

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 10 LUG - Un laboratorio di bellezza "a porte aperte" dedicato alle donne malate di cancro, si è svolto stamani all'ospedale di Spoleto, nell'ambito della collaborazione, attivata nel 2011, tra l'azienda Usl Umbria 2 e l'associazione "La forza e il sorriso", che aiuta le malate oncologiche a ritrovare benessere e autostima con laboratori di bellezza gratuiti in tutta Italia.

"In occasione della tappa umbra di 'La forza e il sorriso on the road' presso l'ospedale di Spoleto - ha detto il direttore del presidio ospedaliero, Luca Sapori - vorrei ancora una volta sottolineare come questa associazione dal 2011 ci permette di garantire un elevato livello di umanizzazione dell'assistenza ospedaliera soprattutto in un momento del processo di cura, quella della terapia antitumorale, che espone le donne ad un forte rischio di perdita della autostima e vulnerabilità psichica".