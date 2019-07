Comunità, piano Marshall contro droghe

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 10 LUG - "Occorre senza 'se' e senza 'ma' rilanciare un piano Marshall in materia di prevenzione" al consumo di droga, in quanto questa "non può continuare ad essere la Cenerentola delle politiche sanitarie": a dirlo è Giampaolo Nicolasi, responsabile di struttura della Comunità Incontro Molino Silla di Amelia, commentando il trend negativo in Umbria in materia di policonsumo e morte per overdose.

Secondo la Comunità, l'Umbria "si conferma maglia nera in Italia: una persona su dieci fa uso di droghe con Perugia e Terni che si posizionano rispettivamente al secondo e al quinto posto per morti di overdose". "Eroina, assunzioni di bevande alcoliche associate all'assunzione di pasticche di ecstasy, anfetamine, cocaina - sostiene la struttura -, sono i fattori principali di morte nella nostra regione causata da overdose".