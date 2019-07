Un morto per moto contro auto

Un trentanovenne è morto a Castel Viscardo dopo che la moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un'auto in località Le Prese. L'uomo, del posto, era in sella ad una Yamaha e viaggiava in direzione Allerona, quando - per cause in corso di accertamento - ne avrebbe perso il controllo finendo contro la vettura che proveniva nel senso opposto di marcia. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118.

Sono in corso indagini sull'esatta dinamica dell'incidente da parte dei carabinieri della compagnia di Orvieto.