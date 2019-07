Regione premiata per progetto DigiPASS

Alla presenza del ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, la Regione Umbria è stata premiata per il progetto DigiPASS per la categoria cittadinanza e competenze digitali nell'ambito del premio nazionale OpenGov Champion.

"Un riconoscimento importante che premia un lavoro di squadra messo a punto dalla Regione con i Comuni per superare il 'digital divide' e rendere effettiva quel processo di democrazia che mette tutti i cittadini nelle condizioni di accedere ai servizi offerti dalla rete, alcuni dei quali fondamentali, come quelli della sanità" ha affermato l'assessore regionale all'Agenda digitale, Antonio Bartolini.

Il Premio, organizzato e promosso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l'Open Government Forum, giunto alla terza edizione, ha l'obiettivo di dare visibilità e riconoscimento alle amministrazioni che si stanno impegnando in percorsi di valorizzazione dei temi del governo aperto.