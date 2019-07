Cavo elettrico tranciato durante lavori

Disservizio "temporaneo" per un gruppo "circoscritto" di utenze dopo che a Perugia, in via Madonna Alta, un cavo interrato della linea elettrica che fornisce elettricità a una parte del quartiere è stato tranciato da una ditta che lavorava sulla sede stradale "non per conto di E-Distribuzione", come sottolinea la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

I tecnici E-Distribuzione sono intervenuti immediatamente e, coadiuvati dal Centro operativo che ha eseguito manovre in telecomando, hanno isolato il pezzo di rete interessato e restituito gradualmente elettricità alle utenze, ormai tutte rialimentate. In corso le operazioni di sostituzione del cavo, "senza alcuna interruzione del servizio elettrico né disagi per la clientela" sottolinea ancora la stessa società.

"E-Distribuzione - conclude la nota - si scusa e ricorda di essere a sua volta danneggiata per un errore commesso da terzi".